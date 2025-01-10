Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze kent merkezine düzenlediği saldırılarda en az 9 kişi öldü, birkaç kişi de yaralandı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada da İsrail'in Gazze kent merkezinin doğusunda bulunan Şucaiyye Kavşağında bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 46 bin 6 Filistinli öldü, 109 bin 378 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.