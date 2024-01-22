İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinde düzenlediği saldırılarda çoğu çocuk 13 sivil öldürüldü, onlarcası yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine saldırılarını artırdığı belirtildi.

İsrail ordusunun Han Yunus'ta sürdürdüğü saldırılarda çoğu çocuk 10 sivilin öldürüldüğü, onlarcasının yaralandığı aktarılan haberde, sabah saatlerinde savaş uçaklarının düzenlediği bombardımanda da biri çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralılar olduğu ifade edildi.

Han Yunus'un batı kesimindeki El-Mavasi bölgesinde bir evin bombalandığı vurgulanan haberde, İsrail ordusunun Han Yunus kentindeki birçok bölgesinde havadan ve karadan saldırıları artırdığına işaret edildi.