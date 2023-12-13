İsrail güçlerinin saldırılarında 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden gazeteci sayısı 87'ye yükseldi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 1 gazeteci daha yaşamını yitirdi.
Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisi, gazeteci Abdulkerim Avde'nin İsrail'in saldırılarında hayatını kaybettiğini duyurdu.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda ölen basın mensubu sayısının 87'ye yükseldiği belirtilen açıklamada, hayatını kaybeden son gazetecinin Gazze'nin hangi bölgesinde vurulduğuna dair bilgi verilmedi.