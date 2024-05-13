İspanya'nın özerk Katalonya bölgesinde yapılan yerel parlamento seçimlerde Sosyalist Parti birinci geldi ve ayrılıkçı partiler 10 yıldır süren parlamento çoğunluklarını kaybetti.

Katalonya'da ayrılıkçı girişimlerin başladığı 2010 yılından bu yana 6. erken seçim dün yapıldı.

Seçimlere katılım 14 Şubat 2021'deki son seçimlere nazaran 6 puan artışla yüzde 57,8 olarak verildi.

Henüz kesin olmayan sonuçlara göre, eski sağlık bakanı Salvador Illa'nın lideri olduğu Katalan Sosyalist Partisi, Katalonya parlamentosundaki 135 sandalyenin 42'sini kazandı. Bu sayı Sosyalist Parti'nin bölgede tek başına hükümet kurmasına yetmiyor.

Seçimlerde ayrılıkçı Katalonya için Birlikte (JxCat) partisi ise ikinci olarak 35 sandalye kazandı. Ancak bu da bağımsızlık yanlısı partilerin parlamentodaki çoğunluklarını korumalarına yetmedi.

Katalonya hükümeti istatistik ofisi, bölgenin İspanya'dan ayrılmasına yönelik desteğin 2017'den bu yana yüzde 49'dan yüzde 42'ye düştüğünü açıkladı.

Son seçimlerde Katalonya'daki kuraklık ve barınma krizi, İspanya'dan bağımsızlık emellerini geri planda bıraktı.

İspanya'nın Sosyalist Partili Başbakanı Pedro Sanchez, Katalonya'ya yönelik "ilişkilerin normalleşmesi politikalarının" etkilerinin seçim sonuçlarında görüldüğü yorumunu yaptı. İspanya hükümetinin sunduğu, ayrılıkçılara af getiren yasa tasarısının önümüzdeki haftalarda yürürlüğe gireceği tahmin ediliyor.

Referandum sonrası ülkeden kaçan JxCat partisinin eski lideri Carles Puigdemont'un da aftan yararlanarak geri dönmesi bekleniyor.

Illa da "Katalonya'da yeni bir dönem başlıyor" diyerek sonuçlardan memnuniyetini ifade etti.

Seçimlerde üçüncü parti ise Katalan Cumhuriyetçi Solu (ERC) oldu. Sosyalist Parti'nin hükümet kurabilecek çoğunluğa yani 68 sandalyeye ulaşması için ERC ve diğer sol partilerle koalisyona gitmesi gerekiyor.

Katalonya'da 2017 yılında düzenlenen bağımsızlık referandumunda oy kullanan yaklaşık 2,3 milyon seçmenin yüzde 90'ının bağımsızlığa destek verdiği açıklanmıştı. Referanduma katılım oranı yüzde 42,3'tü.