Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Refah'ın kuzeydoğusundaki Hırbet el-Ades bölgesine yönelik hava saldırısı sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Sivil savunma ekipleri ayrıca, İsrail ordusunun insansız hava aracı (İHA) ile Refah'ın aynı bölgesinde hedef aldığı bir Filistinlinin naaşına ulaştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 206 Filistinli öldü, 107 bin 512 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.