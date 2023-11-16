7 Ekim’den bu yana İsrail'in saldırılarında Gazze Şeridi’nde 4 bin 710’u çocuk olmak üzere 11 bin 500 kişi öldürüldü İsrail, Hamas ile 50 İsrailli rehinenin bırakılmasını kapsayan esir takası teklifini reddetti

İsrail kuvvetlerinin Gazze Şeridi'ne saldırıları 41. gününde artarak sürüyor.

Sosyal medyada yayılan görüntülere göre, 3 İsrail askeri, dün abluka altındaki Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki BM okulunun çatısına çıkarak taşıdıkları İsrail bayrağını astı.

Videoda ayrıca, binanın dışında harabeye dönen çevrede çok sayıda İsrail askeri aracı ve tankının konuşlu olduğu görüldü.

- Gazze'deki parlamento binası yıkıldı

İsrail medyasının paylaştığı görüntülere göre, İsrail ordusu, dün Gazze'deki parlamento binasını patlatarak yıktı.

Videoda, parlamento binasının büyük bir patlamayla yıkıldığı, havaya yoğun toz bulutlarının yükseldiği görülüyor.

- Hizbullah, İsrail'e ait 2 askeri noktaya saldırı düzenledi

Hizbullah, İsrail ordusuna karşı düzenlediği saldırılara ilişkin dün yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail ordusunun "Ruveysat el-Alem" ve "Ramim" askeri noktalarına uygun silahlarla saldırı düzenlendiği, hedeflerin tam isabetle vurulduğu ifade edildi.

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından İsrail tarafına bir dizi roket atıldığı, saldırıda yaralanan olmadığı belirtildi.

- İsrail, Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait evi patlayıcılarla yıktı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi, dün Doğu Kudüs'ün Ras el-Amud Mahallesi'ne baskın düzenledi.

Ocak ayında İsrail güçlerince öldürülen Filistinli Hayri Alkam'ın ailesine ait evi kuşatan polis, çevredeki diğer evlerle birlikte "Alkam" ailesinin evini de boşalttı.

İsrail polisi, daha sonra yerleştirdiği patlayıcılarla bu evi havaya uçurdu.

- DSÖ'den Şifa Hastanesi açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün düzenlediği haftalık basın toplantısında, "İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne yaptığı baskın kabul edilemez. Hastaneler savaş alanı değildir." diye konuştu.

Ghebreyesus, Gazze'deki 36 hastaneden 26'sının hasar, saldırı ya da yakıt yokluğu nedeniyle hizmet veremediğini söyledi.

- "İsrail, Şifa Hastanesi'ndeki hasta ve çocukları zorla çıkardı"

Gazze Hastaneler Genel Müdürü Muhammed Zakut, dün Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı.

Zakut, "İsrail ordusu, çocukları, hastaları, refakatçilerini ve bazı sağlık personelini Şifa Hastanesi'nden zorla çıkardı, hastalar hastaneden yürüyerek ayrılmak zorunda kaldı." dedi.

- Netanyahu, Şifa Hastanesi'ne yapılan baskınla övündü

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden dün yayımlanan görüntülerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de "ulaşamayacakları yer olmadığını" öne sürerek, şunları söyledi:

"Gazze'yi istila edemeyeceğimizi söylediklerini hatırlıyor musunuz? İstila ettik. Gazze şehrinin kenar mahallelerine ulaşamayacağımızı söylediler, ulaştık. Şifa Hastanesi'ne giremeyeceğimizi söylediler, içeri girdik."

- Gazze'deki hükümetten, İsrail'in Şifa Hastanesi'ne saldırılarının durdurulması çağrısı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden dün yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordu güçlerinin Şifa Hastanesi'nde "savaş suçu" işlediği belirtildi.

Tüm dünya ülkelerine İsrail'in saldırılarını durdurmak için müdahale çağrısında bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail, savaş suçu, ahlaka ve insanlığa karşı suç olarak sınıflandırılan bu uygulamaları, Şifa Hastanesi'ne yönelik bir kışkırtma ve kamuoyunu yanıltma kampanyasının ardından gerçekleştirdi."

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamaya göre ise İsrail askerleri, hastanedeki oksijen ünitesini çalıştıran ve jeneratör sistemine bakan yedeği olmayan iki teknisyeni alıkoydu.

- İsrail ordusu, Şifa Hastanesi'nin bahçesini buldozerlerle kazıyor

AA muhabirine konuşan Şifa Hastanesi'nden isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, İsrail tanklarının hastane bahçesinden çekilmesinin ardından askeri buldozerlerin getirildiğini söyledi.

Hastane bahçesindeki araçların çıkarıldığını belirten kaynak, İsrail ordusuna ait buldozerlerin hastanenin arka bahçesinde “geniş çaplı kazı” yaptığını bildirdi.

- İsrailli aşırı sağcı Bakan, hapishanede kendi talimatıyla uygulanan işkenceyi paylaştı

İsrail'de kolluk kuvvetleri ve hapishanelerden sorumlu aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ziyaret ettiği yüksek güvenlikli hapishanede "elleri kelepçeli 8 mahkumun karanlık, tuvaletin yerde bir delik şeklinde, yatakların ise demir olduğu hücrede tutulduğunu ve tutuklulara sürekli milli marş dinletildiğini" açıkladı.

Ben-Gvir, geçmişte hükümetin onayladığı "terör suçları için idam cezasının" yasalaşması amacıyla çalışmalarını devam ettireceğini ve bu tutukluların idam edilmesi temennisinde bulundu.

- İsrail, Hamas ile 50 İsrailli rehinenin bırakılmasını kapsayan esir takası teklifini reddetti

İsrail devlet televizyonu KAN’a göre, İsrail dün, Hamas’ın elinde tuttuğu 50 İsrailli rehineye karşılık, İsrail hapishanelerinde tutuklu kadın ve çocukların serbest bırakılması ile Gazze'de 3 gün çatışmalara ara verilmesini içeren esir takası teklifini reddetti.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde de adı açıklanmayan İsrailli yetkili, Hamas ile yürütülen görüşmelerdeki aracıların, "İsrail’in daha geniş çaplı bir esir takası istediğini bildiklerini" ifade etti.

- Gazze'deki yaralı 155 çocuk BAE'ye tahliye edilecek

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının dün yayımladığı yazılı açıklamada, sağlık sisteminin çöktüğü Gazze'den yaralı 155 çocuğun Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) tahliye edilebileceği belirtildi.

Söz konusu çocukların, yarın yerel saatle 08.00'de refakatçileriyle Refah Sınır Kapısı'na gelmeleri istendi.

- Gazze sınırında 2 İsrail askeri yaralandı

İsrail Ordu Radyosunun, X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, dün Gazze sınırında İsrail ordusuna ait askeri aracın vurulduğu duyuruldu.

Açıklamada, “Gazze sınırı yakınındaki İsrail topraklarında silahlı kişilerce İsrail ordusuna ait D9 tipi askeri buldozerin tanksavar füzesiyle hedef alınması sonucu biri ağır, biri hafif iki askerin yaralandığı” belirtildi.

- İsrail savaş uçakları ve topçuları Gazze'nin orta ve kuzey kesimlerini bombaladı

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki eve düzenlenen hava saldırısı sonucu ölenler ve yaralananlar oldu.

Kentin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'nin çevresi ve Beyt Lahiye bölgesi savaş uçakları tarafından hedef alındı.

Hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak kentin saldırı altındaki bölgeleri üzerine aydınlatma fişekleri atıldı.

Gazze'nin özellikle Rimal Mahallesi olmak üzere diğer bazı bölgelerine ise yoğun topçu atışları yapıldı. Saldırılar sebebiyle yollarda araçların hareketi engellenirken yaralıların kurtarılması amacıyla bölgelere ambulansların ulaşımı mümkün olmadı.

Ayrıca İsrail savaş uçakları, evlerinden ayrılmak zorunda kalan çok sayıda Gazzelinin bulunduğu Orta Petrol İstasyonu adıyla bilinen bölgeyi de vurdu. Saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor.

- Batı Kudüs'teki silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı

İsrail polisinden yapılan açıklamada, Batı Kudüs'te "tünel yolu" olarak adlandırılan kontrol noktası yakınında silahlı saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Olay yerine çok sayıda polis sevk edildiği ve yaralıların olduğu ifade edildi.

Açıklamada, polisin, silahlı saldırganı vurarak "etkisiz hale getirdiği" aktarıldı.

İsrail acil servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise saldırıda biri ağır 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

- İsrail'in Gazze'nin Sabra Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda 50 Filistinli öldü

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Sabra Mahallesi'ne yoğun saldırılar düzenledi. Savaş uçakları, saldırılarda mahalledeki camiyi de hedef aldı.

İsrail'in saldırılarında yaklaşık 50 Filistinli yaşamını yitirirken onlarcası yaralandı.

- İsrail savaş uçakları Hizbullah'a ait "hedefleri" vurdu

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah'a ait bir dizi askeri noktanın savaş uçaklarıyla bombalandığı ifade edildi.

- İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda da 51 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 4 bin 710’u çocuk ve 3 bin 160’ı kadın olmak üzere 11 bin 500 kişi öldürüldü.

Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 197 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.