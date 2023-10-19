İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 4 hastane hizmet dışı kaldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki sağlık kurumlarına yönelik ihlallerinin devam ettiğini belirtti.

İsrail'in 19 sağlık kuruluşunu hedef aldığını aktaran Kudra, elektrik kesintileri ve yakıtın tükenmesi nedeniyle Bakanlığa bağlı 14 sağlık merkezinin çalışmalarını durdurduğunu kaydetti.

Kudra, Cibaliya'daki El-Yemen es-Said Hastanesi'nin de elektrik kesintisi ve yakıtın bitmesi nedeniyle sadece acil durumlar için hizmet verebildiğini belirterek, "İsrail bombardımanında şu ana kadar Beyt Hanun, Ed-Durra, El-Kerame, El-Uyun olmak üzere 4 hastane hizmet dışı kaldı." ifadelerini kullandı.

İsrail'in kasten 23 ambulansı hedef aldığını ve ambulansların kullanılamaz hale geldiğini kaydeden Kudra, İsrail'in saldırılarında 44 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini, 70'inin yaralandığını aktardı.

- Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde yüzde 150 doluluğa ulaşıldı

Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde yüzde 150 doluluk oranına ulaşıldığını vurgulayan Kudra, hastanelerin kapasitelerinin üzerinde hasta ve yaralı kabul ettiğini belirtti.

Bakanlık Sözcüsü, hastaların hastane koridorlarında yattığına dikkati çekerek, Bakanlığın 18 sağlık merkezinde hizmet sunmaya devam etmek için ekiplerini seferber ettiğini aktardı.

Hastanelerde ilaç, tıbbi malzeme ve yakıt sorunu yaşandığını ifade eden Filistinli yetkili, tıbbi malzemelerin Gazze Şeridi'ndeki hastanelere ulaştırılmasındaki gecikmelerin daha fazla hastanın hayatına mal olacağı uyarısında bulundu.

Kudra, uluslararası topluma, insani yardım kuruluşlarına, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere acil tıbbi yardım çağrısı yaptı.

- İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1524'ü çocuk 3 bin 785 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 69 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.