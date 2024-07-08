İsrail ordusu yoğun saldırı eşliğinde Sanayi bölgesindeki UNRWA merkezine baskın düzenledi

Onlarca İsrailli keskin nişancı, UNRWA genel merkezi yakınındaki bazı yüksek binalara yerleştirildi

İsrail ordusunun yoğun saldırılar eşliğinde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kent merkezinin güneybatısına girmesi nedeniyle onlarca kişi hayatını kaybetti ve yaralandı; binlerce Filistinli de yerinden oldu.

AA muhabirinin sahadan aktardığı bilgilere göre, İsrail savaş uçakları ve topçu birlikleri Gazze kentinin güneybatısındaki Derac, Rimal, Sanayi, Tel el-Hava, Tuffah ve Eski Şehir gibi pek çok bölgeyi yoğun şekilde bombaladı.

İsrail askeri araçları da yoğun ateş eşliğinde Tel el-Hava ve Rimal mahalleleri ile Sanayi bölgesi eteklerine karadan girdi. Askerler, bölgedeki UNRWA merkezine de baskın düzenledi.

Görgü tanıkları da İsrail'in onlarca keskin nişancısının UNRWA genel merkezi yakınındaki bazı yüksek binalara yerleştirildiğini aktardı.

Filistin sağlık kaynakları ise İsrail'in Gazze kentine düzenlediği saldırıda onlarca kişinin öldüğünü ve yaralandığını aktardı.

Binlerce Filistinlinin ise Gazze'nin kuzeybatısına doğru kaçtığı, bir barınak olmadan geceyi yollarda geçirdiği belirtildi.

Saldırıların yoğunluğu nedeniyle bölgeden çıkamayan ve mahsur kalan insanların olduğu ifade edildi.

Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Tuffah bölgesinde içinde insanlar varken evleri hedef aldığı, saldırlara hedef olan evlerin enkazı altında ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

- Ambulanslar bölgeye giremiyor

Devam eden yoğun bombardıman nedeniyle ambulans ve sağlık ekiplerinin bölgeye giremediği, yaralıların çoğunun yardım beklerken hayatını kaybettiği ifade edildi.

Görgü tanıkları da Gazze kentini sarsan şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu, patlamanın etkilerinin Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimlerinde de hissedildiğini aktardı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 153 Filistinlinin öldürüldüğünü, 87 bin 828 Filistinlinin yaralandığını bildirmişti.