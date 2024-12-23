Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Tel Zater Mahallesi'nde yer alan hastaneden konuyla ilgili açıklama yapıldı.

İsrail'in hastanenin çevresini bombaladığı belirtilen açıklamada, İsrail'in saldırıları nedeniyle hastanenin ilaç deposunun bulunduğu binada yangın çıktığı bildirildi.

El-Avde Hastanesi yönetimi, birçok kez tıbbi hizmetlere ulaşamayan hastalara ve yaralılara hizmet vermekte zorlandığını, ilaçların tükenmesi ve elektrik kesintilerinin bu çabaları engellediğini açıklamıştı.