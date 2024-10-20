Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in dün Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya bölgesini hedef alan saldırısıyla ilgili bilgi verildi.

Açıklamada, Meşru Beyt Lahiya'ya düzenlenen saldırıda ölü sayısının enkaz altındakiler dahil 87'ye yükseldiği ve 40'tan fazla kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, dün, İsrail savaş uçaklarının Meşru Beyt Lahiya'da yerleşim yerlerine şiddetli saldırılar düzenleyerek korkunç bir katliam gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

Saldırıda çoğu çocuk ve kadın en az 73 Filistinlinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı ve kaybolduğu belirtilmişti.