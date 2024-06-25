İsrail'de ordu komutanlarının, Lübnan'a saldırı için hazırlık seviyesinin artırılması konusunu görüştüğü bildirildi.

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar ve silahlı kuvvetlerdeki üst düzey komutanların, kuzey bölgesindeki komutanlarla ortak bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Adraee, görüşmede, kuzey bölgesindeki beldelerin korunmaya devam edilmesi, Lübnan'a saldırı hazırlığının artırılması, hava kuvvetleri ile kuzey komutanları arasındaki iş birliği konularının ele alındığını ifade etti.

Son zamanlarda Tel Aviv ile Hizbullah arasındaki gerilimi kontrol altına almak için yoğun bir çaba olduğu biliniyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, Tel Aviv ile Hizbullah arasındaki gerilimi yatıştırmak ve bunun kapsamlı savaşa dönüşmesini önlemek için İsrail ile Lübnan arasında arabuluculuk yapıyor.

Lübnan'da dün, 4 Bakan ve 16 büyükelçi, Hizbullah Hareketi'nin Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda "füze depoladığı" iddiaları üzerine havalimanına ziyaret gerçekleştirmişti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah arasında Temmuz 2006'da patlak veren savaşta, İsrail'in hedef aldığı ilk stratejik yerlerden biri Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı idi.

Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı, Lübnan'ın tek havalimanı durumunda ve olası bir saldırıda dünya ile hava bağlantısının buradan gerçekleştirilebileceği belirtiliyor.