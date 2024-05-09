İsrail'in güneyindeki Eilat kentinde toplanan aşırı sağcı Yahudiler, Gazze Şeridi'ne gönderilen insani yardımları taşıyan tırları durdurdu.

Konuya ilişkin haber İsrail resmi televizyonu KAN'da yer aldı.

Yardım tırlarının geçişine izin vermeyen yasa dışı Yahudi yerleşimcilerden oluşan fanatik grup, Gazze'deki İsrailli esirler dönene kadar yardım tırlarının geçişine izin vermeyeceklerini belirtti.

Yasa dışı Yahudi yerleşimcilerden oluşan aşırı sağcı gruplar, 7 Mayıs'ta da Ürdün'den Gazze Şeridi'ne gönderilmek üzere yola çıkan insani yardım konvoyuna saldırmış ve yardım malzemelerine zarar vermişti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite dün yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde açlık dalgasına neden olacak politikalar uyguladığını, bunun bir benzerini geçen aylarda kuzeyde de gerçekleştirdiğini belirtmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 904 Filistinli öldürüldü, 78 bin 514 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.