"Borell'in ifadeleri, cehalet, düşmanlık ve terörizmin meşrulaştırılmasına yeşil ışık yakılmasının tehlikeli bir karışımıdır"

İsrail, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in, ateşkesi İsrail'in reddettiği yönündeki açıklamasına "düşmanca" olduğu gerekçesiyle tepki gösterdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Borrell'in İsrail'in ateşkesi reddettiği yönündeki ifadelerine yazılı açıklamayla cevap verdi.

Açıklamada, "Borell'in İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için yürütülen müzakereler konusundaki ifadeleri, cehalet, düşmanlık ve terörizmin meşrulaştırılmasına yeşil ışık yakılmasının tehlikeli bir karışımıdır." denildi.

Hamas'ın, İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve insani yardımların girişi için yürütülen müzakereler sırasında "Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na füze atmayı tercih ettiği" iddiasına yer verilen açıklamada, müzakereleri Hamas'ın başarısızlığa uğratmaya çalıştığı öne sürüldü.

Euro News'te yer alan habere göre Borrell, 7 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Gazze konusunda ateşkese varılamadığını, Hamas'ın ateşkes teklifini kabul ettiğini, İsrail'in ise reddettiğini belirtmişti.

- Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından, İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

(AA/RU/YIL)