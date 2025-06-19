İsrail yanlısı hackerlar, İran’ın kripto borsası Nobitex’ten yaklaşık 90 milyon dolarlık dijital varlık çaldı.

TRT Haber’in CNN’den aktardığına göre Nobitex’te düzenlenen siber saldırıyı, “Predatory Sparrow” (Yırtıcı Serçe) adlı İsrail yanlısı hacker grubu üstlendi.

Hackerlar, X (eski adıyla Twitter) üzerinden Farsça bir mesajla Nobitex’i hedef aldıklarını duyurdu. Paylaşımda, İran’ın bu borsayı uluslararası yaptırımları delmek için kullandığı öne sürüldü.

Uzmanlara göre çalınan kripto paralar, hackerların kendilerinin de erişemeyeceği dijital “cüzdanlara” aktarıldı; bu durum, paranın kasıtlı olarak “yakılmış” olabileceğini gösteriyor.

Nobitex, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, platforma erişimin geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

The Times of Israel'in haberine göre, İsrail ile bağlantılı olduğu belirtilen "Gonjeshke Darande" adlı hacker grubunun da dün Nobitex'e siber saldırı düzenlediği, "Sepah" adlı bankayı da hacklediği iddia edilmişti.

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, Sepah ve Pasargad bankalarının siber saldırıya uğradığını belirterek söz konusu saldırının veri sızıntısına yönelik olmadığını, bankacılık işleyişini aksatmayla ilgili olduğunu aktardı.