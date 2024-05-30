İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi’nin Güney Kıbrıs’ta bulunduğu bildirildi.

Haravgi gazetesi, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi’nin, İsrailli esirlerin ailelerini ziyaret etmek amacıyla Güney Kıbrıs’ta bulunduğunu yazdı.

Gazete, Hanegbi’nin, İsrailli esirlerin Güney Kıbrıs’ta bulunan aileleriyle buluşmak amacıyla Güney Kıbrıs’ta bulunduğunu belirterek İsrail’deki bir radyo kanalıyla telefon bağlantısında ise, İsrail’in Gazze’deki operasyonlarının 7 ay daha sürmesini öngördüklerini söylediğini aktardı.

Hanegbi, 125 kişinin hâlâ esir tutulduğunu ve bu esirlerin ailelerine geri dönmeleri için ellerinden geleni yapmakta olduklarını iddia ederek Gazze Şeridi’ndeki Hamas altyapılarını yok edebilmek için en az 7 aya daha ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Gazete, Hanegbi’nin ziyaretine ilişkin başka herhangi bir ayrıntıya ise yer vermedi.