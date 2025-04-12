Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu dün gece saatlerinde kente ve iki mülteci kampına ilave askeri takviye ve zırhlı araçlar gönderdi.

İsrail askerleri kamplarda gerçek mermi ve ses bombaları kullanırken, zaman zaman patlama sesleri duyuldu, mülteci kamplarında insansız hava araçları (İHA) ise yoğun şekilde uçuyor.

İsrail ordusunun Tulkerim kentiyle eş zamanlı olarak 76 gündür Tulkerim Mülteci Kampı üzerindeki kuşatması sürüyor.

Kentin doğu bölgesinde yer alan Selam Kavşağı çevresinde konuşlanan askerler, trafikteki araçları durdurarak kimlik kontrolü ve detaylı aramalar yaptı.

Evlerin yıkıldığı ve alt yapının tahrip edildiği Tulkerim Mülteci Kampındaki mahallelerin neredeyse tamamı boşaltılırken askerler Ebu el-Ful Mahallesinde konuşlandı, ses bombaları attı, bölgede arama tarama faaliyetleri gerçekleştirdi.

İsrail ordusu Tulkerim Mülteci Kampı'nın yanı sıra Nur Şems Mülteci Kampı'nda da 63 gündür saldırı ve baskınlarını sürdürüyor.

İsrail Nur Şems Mülteci Kampı’na takviye kuvvet gönderirken bu kampta da benzer saldırılar gerçekleştirdi.

Sıkı kuşatma altına alınan kamptan dün gece patlama sesleri duyuldu. El-Mahcer Mahallesine baskın düzenleyen askerler, evlerde arama yaptı, çok sayıda Filistinliyi sorguya çekti.

İşgal güçleri, Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarını birbirine bağlayan Nablus Caddesini de yoğun kuşatma altına aldı. Askerler, Nablus Caddesi ve Kuzey Mahallesinde Filistinlilere ait evlere el koyarak askeri kışlaya dönüştürmeye devam etti.

- İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak'ta Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişleten İsrail ordusu, 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki güçlerini geri çekti.

İsrail askerleri, 9 Şubat'ta saldırılarını Tulkerim'in doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'nı da kapsayacak şekilde genişletti.

İsrail 23 Şubat'ta ise tanklarla işgal altındaki Batı Şeria'ya girerek bölgenin kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171'i çocuk 947 Filistinli yaşamını yitirdi, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 15 bin 700 kişi ise gözaltına alındı.