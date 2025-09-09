İsrail, ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkes teklifi doğrultusunda Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sona erdirilmesini amaçladığını iddia etti.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de Başbakan Andrej Plenkovic tarafından kabul edildi.

İkili arasındaki görüşmede, İsrail-Hırvatistan ilişkileri, Orta Doğu'daki durum ve özellikle Gazze'ye yönelik saldırılar ele alındı.

Saar, Gazze'deki duruma değinerek "İsrail'in ABD Başkanı Trump'ın önerisi ve İsrail Güvenlik Kabinesi'nin belirlediği ilkelere göre savaşı sona erdirmeyi amaçladığını" söyledi.

Basında, Saar'ın açıklaması, İsrail'in Trump'ın ateşkes teklifini kabul ettiği şeklinde yorumlanırken "İsrail Güvenlik Kabinesi'nin belirlediği ilkelere" atıf yapmasına dikkati çekildi.

ABD Başkanı Trump, 7 Eylül'de İsrail'in ateşkes teklifini kabul ettiğini kaydetmiş, İsrail'den yapılan açıklamada ise teklifin değerlendirildiği belirtilmişti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, "önceki tekliflere kıyasla temel değişiklikler içeren Trump'ın yeni teklifinin, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını sona erdirmesi karşılığında sağ ve ölü 48 İsrailli esirin tamamının teslim edilmesi, Gazze kentinin işgalini amaçlayan'Gideon'un Savaş Arabaları 2' operasyonunun sona erdirilmesi ve Trump liderliğinde bir müzakere sürecinin derhal başlatılması" gibi şartlar içerdiği kaydedilmişti.

Hamas'ın daha kapsamlı bir ateşkese hazır olduğunu açıklamasına karşın İsrail "tüm İsrailli esirlerin serbest kalması, Hamas'ın silah bırakması, Gazze'nin silahsızlandırılması, İsrail'in Gazze'nin güvenlik kontrolünü elinde tutması, İsrail'i tehdit etmeyecek alternatif bir sivil idarenin kurulması" şartlarında ısrarcı olmuştu.