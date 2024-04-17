İsrail Savunma Bakanlığı, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları başlattıkları 7 Ekim 2023’ten bu yana 7 bin 200’den fazla askerin yaralandığını duyurdu.

Bakanlık Rehabilitasyon Biriminden yapılan açıklamaya göre, 7 Ekim'den bu yana 7 bin 209 yaralı asker, rehabilitasyon servisine kabul edildi ve bunların yaklaşık yüzde 30'unda, yani 2 bin 111 yaralıda, çeşitli zihinsel tepkiler (psikolojik krizler) görüldü.

Yaralıların yüzde 95’ini 30 yaşına kadar olan yedek askerlerin oluşturduğu bilgisine yer verilen açıklamada, ordu rehabilitasyon biriminin bu yıl sonuna kadar anksiyete, travma sonrası depresyon, uyum ve iletişim zorlukları gibi psikolojik semptomlardan muzdarip olanlar da dahil olmak üzere 20 bin yeni hastayı kabule hazırlandığı kaydedildi.

İsrail'in, Walla haber sitesinin İsrail ordusunun rehabilitasyon birimine dayandırdığında haberinde de ordunun Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023’ten bu yana, 2 binden fazla asker, polis ve güvenlik personelinin "engelli duruma düştüğü" bildirilmişti.

Haberde, ordu ve güvenlik mensuplarının 7 Ekim’den bu yana yüksek strese maruz kalma oranının yüzde 78’lik artışla yüzde 43,5’e yükseldiği kaydedilmişti.

- İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 899 Filistinli öldürüldü, 76 bin 664 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 260'ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 604 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 468 Filistinli hayatını kaybetti.

Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 276 Hizbullah mensubu, 54 Lübnanlı sivil, 17 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.