The Times of Israel'in haberine göre, Katz'ın saldırıları artırma talimatı, Tel Aviv'in güneyindeki Bat-Yam kentinde art arda 3 otobüste patlama yaşanmasının ardından geldi.

Bat-Yam'da yaşanan patlamaların saldırı girişimi olduğunu iddia eden Katz, bu nedenle orduya işgal altındaki Batı Şeria'da başta Tulkerim Mülteci Kampı olmak üzere tüm mülteci kamplarına yönelik saldırıları artırma talimatı verdiğini açıkladı.

Katz, Filistinli direniş gruplarına yardım ettiğini öne sürdüğü bölge halkını da "Bölge sakinleri ağır bir bedel ödeyecek." diye tehdit etti.

- Bat-Yam'da 3 otobüste art arda patlamalar meydana gelmişti

İsrail'de Tel Aviv'in güneyindeki Bat-Yam kentinde 3 otobüste art arda patlamalar yaşanmıştı.

Patlamaların ardından metro seferleri durdurulurken ölü ya da yaralı bildirilmemişti.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldığı aktarılmıştı.

- İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak'ta Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişleten İsrail ordusu, 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki güçlerini geri çekti.

İsrail askerleri 9 Şubat'ta saldırılarını Tulkerim'in doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'nı da kapsayacak şekilde genişletti.

İsrail ordusunun 21 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda en az 56 Filistinli yaşamını yitirdi, binlerce kişi yaralandı, bölgedeki yapılar ve altyapı geniş çapta tahrip edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ise 167'si çocuk 917 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.