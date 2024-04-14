İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, İran’ın İsrail’e yönelik dün geceki saldırısına “uygun zaman ve şekilde” karşılık vereceklerini belirtti.

Gantz, İran'ın İsrail'e düzenlediği hava saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

“İsrail dünkü İran saldırısını atlatabilmesini sağlayan stratejik ittifak ve bölgesel işbirliğini güçlendirmeli.” ifadelerini kullanan Gantz, İran’ı İsrail için bir “tehlike” olarak niteledi.

Gantz, İran’a karşı bölgesel bir koalisyon kuracaklarını belirterek, “Bize uygun olacak şekil ve zamanda İran’a bedelini ödeteceğiz.” ifadelerine yer verdi.

İsrail medyası ise Gantz’ın bu açıklamasını, İsrail’den İran’a karşı “hızlı bir misilleme yapılmasını desteklemediği” yönünde yorumladı.