UNRWA: “Yerinden edilmiş Gazzelilerin günde ortalama yalnızca bir litre suya erişebiliyor. Bu miktar Sphere Standards tarafından belirlenen günlük asgari 15 litre suya erişim hakkının çok altında”

Lazzarini: "Sıcaktan dolayı en az iki çocuğun öldüğü yönünde haberler aldık. Dayanılacak daha ne var?: Ölüm, açlık, hastalık, yerinden edilme, sera benzeri yapılarda kavurucu sıcakta yaşamak."

İstanbul, 29 Nisan 24 (TAK): İsrail'in 7 aydır karadan ve havadan saldırılarıyla yerle bir ettiği, yardım girişlerini engelleyerek açlığa sürüklediği Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yaşadığı zorluklara havaların ısınmasıyla bir yenisi daha eklendi.

Özellikle İsrail'in güvenli bölge olduğu iddiasıyla zorla göç ettirdiği Gazze'nin güneyindeki Refah kenti, Sina çölüne yakınlığı ve yerinden edilenlerin çoğunun çadırlarda yaşaması nedeniyle bu zorluğun en çok hissedildiği yerlerden biri haline geldi.

Artan sıcaklıklardan en çok da çocuklar etkileniyor. Su krizinin had safhada olduğu kentteki Filistinliler, sıcaktan bunalan çocuklarını leğenlerde ıslatarak serinletmeye çalışıyor.

- Refah, çöl gibi yanıyor

Kuzeydeki Gazze kentinden Refah'a göç eden ve çadırda yaşayan Ummu Mutasım, aylardır zorluklarla dolu bir hayat sürdüklerini, yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte sıkıntılarının daha da arttığını söyledi.

Mutasım, "Daha nisan ayındayız ama gördüğünüz gibi sıcaklıklar dayanılmaz derecede. Burası çöl gibi, Sina'ya yakın, havası da Sina havası gibi. Çocukları serinletmek için leğenlerde ıslatıyoruz. Bu hava nisanda böyle olursa, yazın nasıl olur. Sıcaktan ölürüz." dedi.

Yiyecek, içecek değil, onurlu bir yaşam sürmek istediklerini belirten Mutasım, "Evimiz vardı, klimamız vardı, o zaman zor dayanıyorduk, şimdi ne klima ne ev ne de elektrik var. Biz büyükler bile bu hale dayanamıyoruz küçük çocuklar nasıl dayansın." diyerek çocukları bekleyen tehlikeyi dile getirdi.

- Sıcaklıkların artmasıyla birlikte sorunlar da arttı

Gazze kentinin batısındaki Er-Rimal Mahallesi'nden Refah'a göç eden Diyana Sıyam da sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte karşılaştıkları sorunları anlattı.

Sıyam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sıcaklık Refah'ta kırk dereceye yükseldi. Su, yüksek sıcaklık ve haşerat sorunumuz var. Çadırlarda ilk defa bugün bazı sürüngenler gördük. Çok fazla sinek var.

Sabah bu bölgede yılan bulduk. Bunların hepsi bizi etkiliyor. Bahar henüz bitmedi, sıcaklık bir gün yükselince bu hale geldik, yaz geldiğinde ne olacağız."

Filistinli kadın, belediyenin 4 günde bir su verdiğini, çocukların da su bulduğunda başlarını ya da bedenlerini suya sokarak serinlemeye çalıştığını kaydetti.

Yerinden edilenlerin Refah yakınlarında bir yere taşınması yönünde basında yer alan haberlere dair Sıyam, "Bunların hepsi, ölüm üçgeninde bir yerden bir yere gitmekten başka bir şey değil. Güvenli hiçbir yer yok. Savaşın en kısa sürede bitmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- Sıcaklarla birlikte çocuk ölüm haberleri gündeme geldi

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) dün X sosyal medya platformunda yer alan açıklamasında, yerinden edilmiş Gazzelilerin günde ortalama yalnızca bir litre suya erişebildikleri, bu miktarın Sphere Standards tarafından belirlenen günlük asgari 15 litre suya erişim hakkının çok altında olduğu vurgulanmıştı.

Artan sıcaklar nedeniyle Gazze’deki insani koşulların daha da kötüleştiği vurgulanan açıklamada, UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin görüşlerine yer verilmişti.

Lazzarini, "Sıcaktan dolayı en az iki çocuğun öldüğü yönünde haberler aldık. Dayanılacak daha ne var?: Ölüm, açlık, hastalık, yerinden edilme, sera benzeri yapılarda kavurucu sıcakta yaşamak." ifadelerini kullanmıştı.