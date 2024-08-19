The Times of Israel'in haberine göre, polis ve iç istihbarat teşkilatı Şin Bet (Şabak) 18 Ağustos Pazar günü, başkentte yaşanan patlamaya ilişkin ön soruşturmayı tamamladı.

Patlamaya ilişkin yapılan ortak açıklamada, "patlayıcı düzenekli" patlamanın planlanmış bir saldırı olduğuna yer verildi.

Açıklamada, ön soruşturmanın ardından, olayın "etkili bir bombanın patlamasıyla" gerçekleşen saldırı olabileceğinin değerlendirildiği kaydedildi.

Şin Bet'in, patlamada hayatını kaybeden ve sırt çantasında "patlayıcı düzenek taşıyan" 50'li yaşlardaki kişiyi tespit etme çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, "patlayıcı düzenek taşıyan" şüphelinin Batı Şeria'dan olduğu tahmin ediliyor.

- Soruşturmaya iç istihbarat teşkilatı katılmıştı

İsrail polis sözcülüğünden yapılan açıklamada, pazar günü akşam saatlerinde Tel Aviv'in Lahi Caddesi'nde "patlayıcı düzenekle" bir patlamanın meydana geldiği bildirilmişti.

"Patlayıcı düzenek taşıyan" 50'li yaşlarında 1 kişinin hayatını kaybettiği ve şarapnelle yaralanan bir kişinin de hastaneye kaldırıldığı aktarılmıştı.

Walla internet sitesinin haberine göre, Tel Aviv Emniyet Müdürü Peretz Amar, patlamada hayatını kaybeden kişinin "sıradan bir kişi olmadığını, patlayıcı düzenek taşıdığını, olayın niteliğini anlamak için soruşturma yürüttüklerini" belirtmişti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise olayda saldırı girişimi ihtimalini değerlendirmek üzere İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in soruşturmaya katıldığı kaydedilmişti.