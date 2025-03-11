Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre, İsrail ordusu Refah kentinin doğusundaki Eş-Şevke beldesinde İHA saldırısı düzenledi.

Saldırıda bir kadının yaşamını yitirdiği belirtildi.

Öte yandan görgü tanıkları, Han Yunus’un Huzaa beldesinin doğu sınırında konuşlanan İsrail ordusuna ait araçların, evlere ateş açtığını ifade etti.

-⁠ ⁠⁠Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti. Ancak İsrail ordusu sık sık ateşkesi ihlal ediyor.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmış, İsrail ordusu 9 Şubat'ta Netzarim Koridoru'ndan çekilmişti.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Anlaşmanın birinci aşamadaki esir takaslarında, İsrail hapishanelerindeki 1700’ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılırken Gazze'deki 25'i sağ, 8'i ölü olmak üzere 33 İsrailli esir teslim edildi. Ayrıca Gazze'deki 5 Taylandlı esir de serbest kaldı.