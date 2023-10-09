İsrail ordusu dün geceden bu yana 800'den fazla noktayı hedef aldı

İsrail ordusu ile Hamas ve Filistinli gruplar arasındaki çatışmalar "sınırlı" olarak sürüyor.

İsrail'in güneyinde abluka altında bulunan Gazze Şeridi çevresinde olağanüstü durum devam ediyor. İsrail ordusuna ait onlarca tank, zırhlı araç ve askeri birlikler bölgede konuşlandı ve bölgedeki hareketlilik sürüyor.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde yer alan Yahudi yerleşim birimlerinde kontrolü sağladığını ancak bölgede hala Filistinli silahlı unsurların bulunabileceğini kaydetti.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze'ye düzenlenen hava saldırılarında 1000 tondan fazla patlayıcı kullandı.

- İsrail ordusundaki 300 bin yedek asker seferberliğe katıldı

Tüm savaş alanlarında hazırlıkları artıran ve kuzey bölgesindeki güçlerin takviyesine devam eden İsrail ordusundaki 300 bin yedek asker seferberliğe katıldı.

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik bombardımanı devam ederken Gazze tarafından da zaman zaman roket artışları sürüyor.

Gazze Şeridi'nin sınır bölgelerine yakın veya İsrail'in yoğun saldırılarının hedefindeki bölgelerde yaşayan Filistinler, evlerini terk ediyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 493 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 751 kişi yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 15 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail tarafında ise saldırılarda şu ana kadar 700'den fazla kişi öldü, 2 bin 315 kişi de yaralandı.