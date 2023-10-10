İsrail, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elinde tuttuğu rehinelerin "zarar görmesi pahasına" Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürecek





İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze çevresinde kontrolü sağladıklarını ve Gazze sınırında tank, helikopter ve hava araçlarıyla "demir duvar ördüklerini" söyledi

İsrail ordusunun, Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı saldırıların ardından Hamas ve Filistinli gruplarla çatışması sürüyor.

İsrail ile Hamas arasında süren çatışmalar 4. gününe girerken, Lübnan sınırında da henüz küçük çaplı olan çatışmalar devam ediyor.

İsrail, Gazze Şeridi'nin sınırında kontrolü sağladığını, sınıra asker ve mühimmat yığdığını duyurdu.

- Lübnan sınırında da çatışmalar devam ediyor

Lübnan Hizbullah'ı, dün gece İsrail'in saldırısına karşılık güdümlü füze ile sınırdaki askeri hedefi vurduğunu açıkladı.

İsrail ordusu da Lübnan tarafından İsrail topraklarına yapılan havan saldırısına karşılık verildiğini duyurdu. Ordu, saldırıya topçu atışıyla karşılık verildiğini belirtirken, İsrail tarafında yaralanan olmadığı kaydedildi.

İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamada, dün Lübnan sınırından ülkeye sızan silahlı kişilerle çıkan çatışmalarda ordu saflarından bir subayın öldüğünü duyurdu.

Açıklamada, "Celile Tümeni (Lübnan sınırındaki İsrail ordu birliği) 300'üncü Tugay Komutan Yardımcısı Yarbay Alim Saad Abdullah, Lübnan topraklarından İsrail topraklarına sızan teröristlerle çıkan çatışmada öldü." ifadesi kullanıldı.

Ordunun açıklamasında, çatışmada ölen Yarbay Abdullah'ın, ülkenin kuzeyindeki "Yanuh-Jat" isimli Dürzi köyünden olduğu belirtilirken, Yedioth Ahronoth gazetesi de Abdullah'ın 40 yaşında olduğunu bildirdi.

Lübnan ordusu, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in, ülkenin güneyine dün gerçekleştirdiği saldırıda 1 askerin yaralandığını duyurdu.

Açıklamada, İsrail'den gelen topçu atışları ve havanların bazılarının Rmeyş beldesinin dışında yer alan Lübnan ordusunun bir merkezine düştüğü iddia edilerek, bir Lübnan askerinin hafif şekilde yaralandığı kaydedildi.

- İsrail "rehinelerin zarar görme" ihtimaline rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürecek

İsrail, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elinde tuttuğu rehinelerin "zarar görmesi pahasına" Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdüreceğini duyurdu.

Ordu radyosundan paylaşılan açıklamada, Gazze'ye saldırıların, Kassam Tugayları'nın elinde tuttuğu "İsrailli rehinelerin nerede olduğuna dair doğru bilgi mevcut olmadığı sürece onlara zarar verme pahasına bile gerçekleştirileceği" belirtildi.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına ilişkin, "Uzun bir mücadeleye ve tüm olasılıklara hazırız. Düşmanımız, hayal kırıklığı ve utançtan başka bir şey elde edemeyecek." dedi.

Sözcü Ebu Ubeyde, "Aksa Tufanı operasyonumuz, İsrail işgal güçlerinin başlattığı saldırılara karşı bir tepkidir ve kutsallarımızı savunmaktır." ifadesini kullandı.

Filistinli direniş grubu Kassam Tugayları'nın hala savaşın gidişatına hakim olduğunu belirten Ebu Ubeyde, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik bir kara harekatı düzenleme yönünde tehditte bulunmasının "gülünç" olduğunu vurguladı.

Ebu Ubeyde, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik bombardımanında sivil tesisleri bombalayarak, çocukları ve aileleri katlettiğine işaret ederek, "Düşman güçleri, şu ana kadar 60 saatten fazladır savaşçılarımızla (kara savaşı yoluyla) yüzleşemedi. Mücahitlerimiz, işgal ordusunun Gazze tümenini tamamen yok etti. Sahada birçok yerde savaşımız hala devam ediyor." diye konuştu.

Filistinli direnişçilerin, İsrailli güçlerden çok sayıda unsuru esir aldığına işaret eden Ebu Ubeyde, esir takası konusunda, "Bombardıman sürerken, esirler konusunu müzakere etmeyeceğiz. Tehdit, baskı ve bombardımanlar bizi esirler konusunu müzakere etmeye ikna edemeyecek." dedi.

- "Kazanacağımız bir savaşın içindeyiz"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, İsrail muhalefetine "ulusal birlik hükümeti kurma" çağrısında bulundu.

Netanyahu, "Dünyanın en büyüklerinden olan Amerikan uçak gemisi bize doğru geliyor. ABD, İsrail'i her şekilde destekliyor." ifadelerini kullandı.

Hükümetinin, "Kassam Tugayları'nın saldırdığı bölgelerde kontrolü yeniden ele alacağını" söyleyen Netanyahu, "Kazanacağımız bir savaşın içindeyiz." dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen de çok sayıda basın mensubunun katıldığı çevrim içi basın toplantısında, Hamas'ın, "İran'ın vekili" olduğunu savunarak, "Zamanı geldiğinde nelerin yapıldığını göreceğiz. Zaman alacak, birkaç gün almayacak, çok uzun sürecek. Bölgede topyekün bir savaşa izin veremeyiz." diye konuştu.

İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz da yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı ve elektrikle yakıtın kesildiği Gazze'ye, su akışının da kesildiğini söyledi.

- Gazze'de 7 gazeteci hayatını kaybetti

İsrail savaş uçaklarının, Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında, 7 gazetecinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazze'deki hükümet basın ofisinin açıklamasında, ölen gazetecilerin isimleri Said et-Tavil, Muhammed Subh, Hişam en-Nevacihe, İbrahim Lafi, Muhammed Cerğun, Muhammed es-Salihi, Esad Şemlah olarak belirtilirken, Nidal el-Vahidi ile Heysem Abdulvahid'in kayıp olduğu kaydedildi.

İsrail donanmasına ait hücum botlarının da Akdeniz kıyısındaki Gazze'nin orta kesimlerini ve Han Yunus kenti sahilindeki yerleşim yerlerini denizden vurduğu bildirildi.

Akdeniz kentlerinden Gazze'de, İsrail savaş uçaklarının gece boyu aralıksız hava saldırıları sürerken, bu kez şehrin orta kesimleri ve Han Yunus kenti sahil kesimlerindeki yerleşim yerleri, denizden atılan roketlerin hedefi oldu.

Can kaybı, yaralılar ya da maddi hasara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Lübnan'da Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Al Mayadeen TV'nin internet sitesinin yayımladığı İslami Cihad tarafından yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'dan İsrail'e yönelik sınır üzerindeki sızma saldırısında, İsrail'in 300'üncü Tugayı'na bağlı 2 subayın öldürüldüğü, 5 İsrail askerin yaralandığı ifade edildi.

- İsrail, Gazze sınırında kontrolü tamamen sağladı

İsrail ordusu, yaptığı açıklamada, "Gazze sınırında kontrolü tamamen sağladıklarını ve İsrail içinde silahlı Filistinli unsurların kalmadığından neredeyse emin olduklarını" duyurdu.

Açıklamada, Kassam Tugayları ile çatışan İsrail askerlerinin, Gazze çevresindeki kasaba ve yerleşim yerlerinin kontrolünü yeniden ele geçirmek için kararlılıkla hareket ettiği ve İsrailli yaralıları tahliye ederken, Filistinli unsurların elindeki birçok silaha da el koyulduğu ifade edildi.

Çatışma bölgelerinde çok sayıda Kassam Tugayları unsurunun öldürüldüğü kaydedilerek, bölgede Kassam Tugayları ile çatışmaların halen devam edip etmediğine açıklık getirilmedi.

İsrail savaş uçaklarının, abluka altındaki Gazze'ye yönelik hava saldırıları devam ediyor.

Savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesine, Gazze kentinin batısına ve Han Yunus kentlerine hava saldırıları düzenledi.

Görgü tanıklarına göre, Han Yunus'taki hava saldırılarından birinde, önceden uyarı yapılmaksızın bir ev hedef alındı.

İsrail güçleri, Refah kentinde de bir tarım arazisine saldırı düzenledi. Saldırıda, ölen ve yaralananların bulunduğu aktarıldı.

- İsrail, Gazze sınırına yakın bölgelerde yığınak yapıyor

Gazze'ye yönelik hava saldırılarına devam eden İsrail ordusu, sınıra yakın bölgelere de yığınak yapmayı sürdürüyor.

İsrail ordusuna ait obüslerle toplar, sınıra yakın bölgede kazılan siperlere yerleşmiş ve namluları Gazze'ye çevrilmiş durumda. Tırlarla bölgeye yeni zırhlı araç ve tank sevkiyatı da sürüyor.

Ayrıca İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze'yi çevreleyen yerleşimlerde, İsrail güçleriyle şiddetli çatışmaların ardından şu ana kadar en az 1500 Filistinli silahlı unsurun cesedini bulduklarını açıkladı.

Filistinli gruplar ise henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.

- İsrail, 360 bin yedek askerin seferberliğe katılmasını onayladı

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberinde, İsrail hükümetinin, 360 bin yedek askerin seferberliğe katılmasını onayladığı belirtilerek, bu adımın "uzun bir askeri harekat gerçekleştirileceğini" gösterdiği kaydedildi.

İsrail ordusu, yurt dışından yüzlerce yedek askerin de seferberliğe katıldığını açıkladı.

Ordunun, Kassam Tugayları'yla çatışmaların başlamasından bu yana öldürülen ve kimliğini açıkladığı asker sayısı 124'e yükseldi. Ordu tarafından yapılan açıklamada, çatışmalarda öldürülen 38 yeni er ve subayın kimlik ve rütbeleri paylaşıldı.

- "Gazze sınırında demir duvar örüldü"

İsrail savaş uçaklarının başlattığı yoğun bombardıman sonucu Gazze'deki başta Er-Rimal Mahallesi olmak üzere bazı mahalleler moloz yığını haline geldi.

"Gazze Şeridi'nin en prestijli mahallesi" olarak anılan Rimal, İsrail savaş uçaklarının ev ve binaları yerle bir ederek, moloz ve demir yığınına çevirdiği bir yere dönüştü.

Bu saldırılar sonucunda mahallede yaşayan aileler, başka bölgelere kaçmak zorunda kalırken bazı aileler de İsrail ordusunun evlerini derhal terk etmelerini istemesi üzerine erken saatlerde evlerinden çıktı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, Gazze çevresinde kontrolü sağladıklarını ve Gazze sınırında tank, helikopter ve hava araçlarıyla "demir duvar ördüklerini" söyledi.

Hagari, abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde, Filistinli gruplarla çatışmalardaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

İsrail bölgelerinde kontrolü sağladıklarını ve dün geceden itibaren bölgeye sızma yaşanmadığını aktaran Hagari, Gazze Şeridi çevresindeki İsrail beldelerinin tamamının tahliye edildiğini belirtti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları 4 gündür devam ederken, İsrail ordusu, bölgeyi obüs toplarıyla da ateş altına alıyor. Bir yandan da Gazze sınırına yığınağa devam eden İsrail ordusu, bölgeyi obüsle de vuruyor. İsrail ordusunun, tırlarla sınıra yeni zırhlı araç ve tank sevkiyatı da sürüyor.

Bölgede, İsrail'e ait uçakların, helikopterlerin ve insansız hava araçlarının sesi duyuluyor.

- İsrail Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 770 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 4 bin kişinin yaralandığını duyurmuştu. Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 18 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 100 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'den düzenlenen saldırılarda en az 900 İsraillinin hayatını kaybettiği, 157'isi ağır 2 bin 616 kişinin de yaralandığı belirtilmişti