İsrail ordusunun 31 Ekim’de başlattığı karadan işgal girişimi, Gazze Şeridi’nin kuzey yarısına odaklanıyor

İsrail ordusu ile Filistinli direnişçiler arasındaki çatışmalar, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Hanun ve Beyt Lahya ekseninde ve Gazze şehir merkezinin batısındaki mahallelerde devam ediyor

İsrail ordusunun havadan ve karadan saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’ndeki çatışmalar bölgenin en kuzeyi ile Gazze şehir merkezinin batısındaki alanlarda yoğunlaşmış durumda.

AA muhabiri, sahadaki gözlemleri, taraflardan yapılan açıklamalar ve açık kaynaklara dayanarak Gazze Şeridi’ndeki kara savaşının seyrini, sıcak temas noktalarını ve Gazze’nin coğrafi özelliklerini derledi.

İsrail ordusunun 31 Ekim’de başlattığı karadan işgal girişimi Gazze Şeridi’nin kuzey yarısına odaklanıyor.

İsrail ordu birliklerinin saldırıları, iç kesimlerde esneklik göstermekle birlikte Gazze şehir merkezinin batısında, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Hanun ve Beyt Lahya ekseninde ve Gazze Vadisi hattında devam ediyor.

- Gazze Şeridi’nin coğrafyası

Batısında Akdeniz, kuzey ve doğusunda İsrail, güneyinde Mısır’ın yer aldığı Gazze Şeridi, 41 kilometre uzunluğunda, 6 ila 12 km genişliğinde ve toplam 365 kilometrekare yüz ölçümüne sahip bir bölge.

İsrail ordusunun askeri hareketliliğin yoğunlaştığı ve Filistinli direniş gruplarıyla çatışmalara sahne olan orta ve kuzey bölgelerinin eni yaklaşık 6 kilometre gibi kısa bir mesafeden oluşuyor.

Gazze Şeridi’nin orta kesiminde, doğuda İsrail sınırından başlayarak batıda Akdeniz’e uzanan Gazze Vadisi yer alıyor. Gazze Vadisi, Gazze’nin kuzey yarısı ile güneyini birbirinden ayıran kırsal alandan oluşuyor.

Yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze’nin kuzey yarısında 1,2 milyon, güneyinde ise 1,1 milyon kişi yaşıyor.

Bölgenin ana kara yolu Selahaddin Caddesi, kuzeydeki Erez Kapısı'ndan güneydeki Refah Kapısı'na kadar Gazze Şeridi genelinde 45 kilometre boyunca uzanıyor.

İsrail ordusu ile Filistinli direnişçiler arasındaki çatışmalar Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki bölgeler ile Gazze şehir merkezinin batısındaki noktalarında devam ediyor.

- Çatışma noktaları: Kuzey

İsrail ordusunun şiddetli bombardımanı sonrasında işgal güçlerinin yeni bir ilerleme girişiminde bulunduğu Beyt Hanun'un kuzeyinde çatışmalar sürüyor.

Yine Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahya’nın Salatin Mahallesi de çatışmalara sahne oluyor.

Kuzeyde, İsrail ordusunun, Beyt Hanun eksenindeki mevzisini sabit tutmaya devam ettiği, konuşlandığı yerden yaklaşık bir haftadır herhangi bir ilerleme kaydetmediği dikkati çekerken, bölgede İsrail birlikleri ile Filistinli gruplar arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve diğer direniş gruplarının sahadan paylaştığı görüntülere göre, Gazze Şeridi’nin kuzey bölgesinde onlarca İsrail askeri aracı ve tankının imha edildiği veya hizmet dışı kaldığı düşünülüyor.

Al Jazeera’ya konuşan askeri uzmanların uydu analizlerine göre de, yalnızca Gazze’nin kuzeybatısında İsrail ordusuna ait 88 askeri araç ve tank etkisiz hale getirilirken, İsrail'in 3 Kasım’da 383 olan araç sayısı 8 Kasım'da 295'e düştü.

- Çatışma noktaları: Gazze şehir merkezinin batısı

Gazze şehrinde ise, İsrail askeri hareketliliği şehrin batı bölümünde, nüfusun yoğun olduğu Şati Kampı çevresinde ve özellikle Şifa Hastanesinin bulunduğu noktada yoğunlaşıyor.

İslami Cihad Hareketinin silahlı kanadı Kudüs Tugayları, direnişçilerin, Şifa Hastanesi kompleksinin çevresi, En-Nasr Mahallesi ve Gazze şehrinin batı ve güneyindeki ilerleme ekseni civarında İsrail kuvvetleriyle şiddetli çatışmalara girdiğini bildirdi.

İsrail birlikleri şehir merkezinin en batısındaki sahil kesiminde nüfus yoğunluğunun daha az olduğu Reşid Caddesi ve Şati Kampı'nın kuzeyinden ilerliyor.

Bu bölgede El-Uyun Caddesi çevresinde ve Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde çatışmalar yaşanırken, İsrail ordusu Rantisi Hastanesi çevresinde mevzilendi.

İzzeddin el-Kassam Tugayları, son günlerde Gazze şehrinin batı ve güneybatı bölgesindeki çatışmaları gösteren videolar yayımlayarak, çok sayıda İsrail askeri aracı ve tankını “Yasin 105” roketleri ile hedef aldığını duyurdu.

- 3 katmanlı hareketlilik

İsrail ordusunun 2 haftayı geride bırakan karadan işgal girişiminde 3 katmanlı bir hareketlilik gözleniyor.

Bunlardan ilki, Gazze Şeridi’nin en kuzeyi ve Gazze Vadisi’ndeki kırsal alanlarda kaydedilen ilerleme. Gazze’nin “yumuşak karnı” olarak tanımlanan bu bölgelerde İsrail ordusuna ait askeri araç, tank ve askeri birlikler konuşlanmış durumda.

Kırsal kesimlerin ardından, en kuzeyde, 39 gündür aralıksız yoğun bombardımana tutularak "insansızlaştırılmış" mahalleler geliyor. Beyt Hanun ve Beyt Lahya gibi yerle bir edilen, nüfusun zorla göç ettirildiği yerlerde çatışmalar sık sık devam ediyor.

Üçüncü olarak, son günlerde, Gazze şehir merkezinin batısındaki bölgelerde nüfusun nispeten yoğun olduğu mahallelerde meskun mahal çatışmaları yaşanıyor. Ancak bu bölgedeki sıcak temas sabit bir noktada ve muntazam olarak ilerlemiyor. İsrail ordusunun askeri hareketliliği, Filistinli direnişçilerle girilen çatışmaların seyrine göre, düzenli bir kara işgali olmadan bir noktadan diğerine yer değiştirebiliyor.