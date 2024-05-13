İsrail ordusu Hamas’ın yeniden örgütlendiğini iddia ettiği bölgelere geri dönerken, Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliye’de şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

BBC Türkçe Servisinde yer alan habere göre Cibaliye'den kaçan bazı siviller, tankların buradaki mülteci kampına yöneldiğini söylüyor.

Gazzeli çok sayıda sivil cumartesi gününden bu yana ağır bombardıman altında kalan bölgeden kaçtı.

Hamas’ın askeri kanadı da, kampın doğusunda İsrail güçleri ile savaştıklarını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Gazze’nin güneyindeki Refah’ta bir hafta önce başlayan kara saldırısı sonrası 360 bin sivilin bölgeyi terk ettiği uyarısında bulundu.

Filistin’in resmi haber ajansı Wafa ise pazartesi günü İsrail’in Cibaliye kampındaki evlere saldırıları sonucu iki kişinin öldüğünü, bölgeye yönelik saldırılarda başka sivillerin de öldürüldüğünü bildirdi.

Ajansa konuşan ambulans görevlileri, Cibaliye’den Beyt Lahiya’daki hastaneye 20 kişinin cansız bedenini taşıdıklarını anlattı.

İsrail Savunma Güçleri bu iddialarla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Ancak pazar günü yapılan açıklamada, Cibaliye’deki operasyonun “Hamas’ın bölgedeki terörist yapılanmaları yeniden kurduğu yönünde gelen istihbarata” yanıt olarak başlatıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre buradaki sivillere geçici olarak “Gazze’nin batısındaki sığınaklara gitmeleri” söylendi.

İsrail ordusu pazar günü de bölgedeki güçlerinin Zaytun bölgesinde hareket ettiğini söyledi.

Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA), bu saldırılar ve verilen tahliye emirlerinin “daha fazla insanın evlerinden edilmesiyle sonuçlandığı ve binlerce ailenin korkularının körüklendiği” uyarısında bulundu.

Öte yandan pazar günü Hamas bir açıklama yaparak İsrail’i Gazze’de pek çok bölgede “vahşi soykırımlarını tırmandırmakla” suçladı.