İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Şifa Tıp Merkezi'nin bir kısmına yönelik askeri operasyona başladığını duyurdu

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X platformundan yaptığı paylaşımda, Şifa Tıp Merkezi'nin belirli bir bölüme yönelik askeri operasyon yürüttüğünü belirtti.

Adraee, operasyonun hastane içindeki vatandaşları, sağlık ekiplerini ve hastaları hedef almadığını öne sürdü.

Operasyon öncesinde hastane müdürlüğüne konunun iletildiğini dile getiren Adraee, operasyon öncesinde hastaneden hasta ve sığınanlardan boşaltılması yönünde çabaların gösterildiğine işaret etti.

Öte yandan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, söz konusu operasyonun başlatılacağına dair bilginin Şifa Hastanesi'ne verildiğini doğruladı.

-Silah atışları başladı

Al-Jazeera televizyon kanalı canlı yayında telefonla bağlandığı Şifa Hastanesi Müdürü Münir el-Berş, hastaneye yönelik silah atışlarının ve bombardımanın sürdüğünü belirtti.

El-Berş, "Şayet hayatta kalırsak, görevimizi sürdüreceğiz, şayet şehit olursak cennette buluşuruz." ifadelerini kullandı.

Hastane içinden canlı yayında telefon konuşmalarına katılan siviller, saldırılardan dolayı, pencerelerden uzakta hastanenin iç koridorlarında kalmayı sürdürdüklerini kaydetti.

-"Her gün bir hurmanın yarısını yiyorum"

Al-Jazeera'nın hastaneden kesintisiz süren telefon bağlantısına katılan Ahmed adlı bir sivil vatandaş, spikerin "yeme içme konusunu nasıl yapıyorsunuz" şeklindeki sorusuna karşılık, "Yanımda birkaç hurma var her gün bir hurmanın yarısını yiyorum." şeklinde cevap verdi.

Daha önce Sağlık Bakanlığı Facebook sayfasına yazan Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, "İsrail işgali, iki saat boyunca şiddetli bombardıman ve yoğun silah atışlarını sürdürerek, Şifa Tıp Merkezi'ni dört bir yandan kuşattıktan sonra burada bulunan herkesi ölüm çemberine sokuyor." ifadesini kullandı.

Kudra, Şifa Hastanesi içinde 1500 kişilik sağlık ekibi ve 7 bin kadar sığınmacı olduğuna dikkat çekti.

-Filistin Sağlık Bakanı Keyle: Şifa Kompleksi'ndeki kişilerin hayatlarından tam sorumlu olan işgal güçleridir

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nde sağlık personeli, hastalar ve yerinden edilmiş sivillerin hayatlarından İsrail güçlerinin sorumlu olduğunu belirtti.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Keyle, "İsrail işgal güçlerinin Gazze'deki Şifa Tıp Kompleksi'ni kuşatarak, bombalayarak insanlığa ve sağlık personeline ve hastalara karşı yeni bir suç işlediğini" söyledi.

"Şifa Kompleksi'ndeki sağlık personelinin, hastaların ve yerinden edilmiş kişilerin hayatlarından tam sorumlu olan işgal güçleridir." diyen Keyle, İsrail güçlerinin hastaneyi bombalayarak insanlığa karşı yeni bir suç işlediğini dile getirdi.

(AA-AN/GÜL)