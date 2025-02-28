İsrail ordusunun zırhlı araçları, Cenin kenti ve kampında ise araçlara zarar verdi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde bulunan Nur Şems Mülteci Kampı'na baskın düzenleyen İsrail ordusu, Filistinlilere ait 2 evi ateşe verdi.

Nur Şems Mülteci Kampı Halk Komitesi Başkanı Nihad Çavuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun kamptaki saldırılarını 20 gündür sürdürdüğünü söyledi.

İsrail ordusunun Filistinlilerin evlerini "askeri kışlaya" çevirdiğini, yıktığını ve tahrip ettiğini anlatan Çavuş, askerlerin kampta son olarak 2 evi yaktığını, böylece iki günde kampta yakılan ev sayısının 5'e çıktığını belirtti.

İsrail askerlerinin Filistinlilerin mülklerine zarar veren saldırılarını sürdürdüğünü vurgulayan Çavuş, bu saldırılar sonucunda kamptan yaklaşık 9 bin kişinin yerinden edildiğini aktardı.

- Cenin kenti ve kampı

Öte yandan işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde saldırılarını sürdüren İsrail ordusuna ait "Eitan" tipi zırhlı personel taşıyıcıları, Cenin kenti ve kampında Filistinlilerin araçlarına zarar verdi.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusuna ait zırhlı çok sayıda araç, Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na konuşlandırıldı.

İsrail ordusunun zırhlı araçları, caddelerden geçerken yol kenarındaki Filistinlilere ait araçlara zarar verdi.

Cenin kampında İsrail ordusuna ait buldozerler ise yolları tahrip etti, kamp girişini toprak bariyerle kapattı.

- İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak'ta Tulkerim, 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesini kapsayacak şekilde genişleten İsrail ordusu, 7 gün süren baskının ardından 8 Şubat'ta Tamun'daki güçlerini geri çekti.

İsrail askerleri 9 Şubat'ta saldırılarını Tulkerim'in doğusundaki Nur Şems Mülteci Kampı'nı da kapsayacak şekilde genişletti.

İsrail ordusunun 21 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda en az 63 Filistinli yaşamını yitirdi, binlerce kişi yaralandı, bölgedeki yapılar ve altyapı geniş çapta tahrip edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ise 168'i çocuk 927 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.