Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu bir ayını dolduran ateşkese yönelik ihlallerini sürdürüyor.

İsrail savaş uçakları Bekaa bölgesindeki Kusaya beldesi kırsalında 3 noktayı bombaladı.

Ayrıca, İsrail ordusuna ait savaş uçakları bölgede alçak uçuş yapıyor.

İsrail, dün, ilk kez Bekaa Vadisi'ni hedef almış, Baalbek kentinin Tariya beldesinde Litani Nehri kıyısındaki bir evi bombalamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor.

İsrail ordusu, hava saldırıları, patlatarak evleri yıkma ve dron ile savaş uçağı uçurma gibi eylemlerle ateşkesi yüzlerce kez ihlal etti.