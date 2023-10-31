İsrail savaş uçaklarının, gece boyunca Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin çevresini vurmaya devam ettiği belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın hastane kaynaklarından derlediği bilgilere göre, Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi, Filistin Kızılayı tarafından yönetilen kentin batısındaki Kudüs Hastanesi, güneydeki Gazze Avrupa Hastanesi ve Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi çevresindeki evler İsrail uçaklarının hedefi oldu.

Hastane yakınlarına yönelik saldırılar sonucu oluşan hasara ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Ayrıca, Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr Belah bölgesinde bulunan Şuheda Aksa Hastanesi'nde yakıt sıkıntısının had safhaya ulaştığı ve bu nedenle oldukça sık elektrik kesintilerinin yaşandığı aktarıldı.

Öte yandan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin 3'üncü katının İsrail savaş uçaklarının saldırısı sonucu ciddi hasar gördüğünü duyurmuştu.