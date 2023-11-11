İsrail ordusunun abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyine yoğun hava saldırıları düzenlediği bildirildi.
Gazze’deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde yer alan Tel ez-Zater bölgesi ve Endonezya Hastanesinin çevresini ağır bombardımana tuttuğu belirtildi.
İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Gazze kentinin orta kesimine yönelik saldırılarını artırdığı aktarılan açıklamada, Gazze kentinin en-Nasr ve kuzeydeki Cibalya beldesinin de ağır hava saldırılarına maruz kaldığı ifade edildi.
Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sivil bölgelere yönelik artan hava saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgi verilmedi.