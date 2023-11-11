İsrail'in Zorla Göç Ettirdiği Gazzeliler Çile Yolundan Geçiyor İsrail'in Zorla Göç Ettirdiği Gazzeliler Çile Yolundan Geçiyor

İsrail ordusunun abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyine yoğun hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

Gazze’deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde yer alan Tel ez-Zater bölgesi ve Endonezya Hastanesinin çevresini ağır bombardımana tuttuğu belirtildi.

İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Gazze kentinin orta kesimine yönelik saldırılarını artırdığı aktarılan açıklamada, Gazze kentinin en-Nasr ve kuzeydeki Cibalya beldesinin de ağır hava saldırılarına maruz kaldığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sivil bölgelere yönelik artan hava saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgi verilmedi.