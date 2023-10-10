Ordu Sözcüsü, Gazze Şeridi sınırında tank, helikopter ve hava araçlarıyla "demir duvar ördüklerini" söyledi

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde kontrolü sağladıklarını ve Gazze sınırında tank, helikopter ve hava araçlarıyla "demir duvar ördüklerini" söyledi.

Hagari, düzenlediği basın toplantısında, abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde Filistinli gruplarla çatışmalardaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

İsrail bölgelerinde kontrolü sağladıklarını ve dün geceden itibaren bölgeye sızma yaşanmadığını aktaran Hagari, Gazze Şeridi çevresindeki İsrail beldelerinin tamamının tahliye edildiğini belirtti.

Hagari, Gazze Şeridi sınırında tank, helikopter ve hava araçlarıyla "demir duvar ördüklerini" dile getirdi.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne en yakın 31 bin nüfuslu Sderot'ta bir tahliye yapmadıklarını açıklamış ancak burada kalmayı tercih eden İsraillilerden evlerini terk etmemelerini ve kapılarını kilitlemelerini istemişti.