İsrail Meclisi Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi, İsrailli siyasilerin hedefinde olan Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerini önemli ölçüde kısıtlamayı hedefleyen üç yasa tasarısını onayladı.

The Times of Israel'in haberine göre, Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi, uzun süredir Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetinden bazı aktörlerin hedefe koyduğu UNRWA'yı kısıtlamak için girişimde bulundu.

Komitede onaylanan ilk yasa tasarısı, UNRWA'nın İsrail topraklarında faaliyet göstermesini yasaklamayı ve Ajansın işgal altındaki Doğu Kudüs'teki varlığını fiilen ortadan kaldırmayı hedefliyor.

İkinci tasarı, UNRWA'nın terör örgütü ilan edilmesini sağlayabilecek ve İsrail'in Ajansla ilişkilerini kesmesini talep edebilecek.

Üçüncü tasarı ise UNRWA personelinin, İsrail'deki BM personeline tanınan emlak vergisinden muafiyet gibi yasal dokunulmazlıklar ve ayrıcalıklardan faydalanmasını engelleyebilecek.

Komitenin başlangıçta tek bir yasa halinde birleştirmeyi planladığı yasa tasarıları, ilk okuma için Meclis Genel Kuruluna sunulacak

İsrail hükümeti, 7 Ekim'den bu yana UNRWA'nın sahadaki faaliyetlerini kısıtlamaya çalışırken, ordu da Gazze'de defalarca kez BM ile koordineli çalışan insani yardım kuruluşlarına saldırılar düzenleyerek çok sayıda insani yardım çalışanını öldürdü.

-UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınma gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans bugün 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken, bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin UNRWA personelinin "terör örgütleriyle bağlantıları olduğu" ve "7 Ekim saldırılarına karıştığı" yönündeki iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti. UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Bağımsız İnceleme Grubu, Gazze'de yaklaşık 13 bin personeli bulunan UNRWA'nın "tarafsız bir şekilde çalışabilme kapasitesini araştırırken, İsrail'in 7 Ekim saldırıları kapsamında 12 UNRWA çalışanına yönelttiği iddialar BM İç Gözetim Hizmetleri Ofisi (OIOS) tarafından yürütülüyor.

Bağımsız İnceleme Grubu, 20 Mart'ta yayımladığı ara raporda, UNRWA'nın tarafsızlık ilkesini uygulamak için gerekli mekanizmalara sahip olduğuna ve bazı alanların geliştirilebileceğine işaret etmişti.

(AA/HUR/ŞEB)