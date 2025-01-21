Knesset'ten yapılan açıklamaya göre, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail 'e "Aksa Tufanı" adıyla başlattığı kapsamlı saldırıyı inkar edenlere 5 yıla varan hapis cezası öngören yasa tasarısı, İsrail Meclis i'nde oylandı.

Genel Kurulda bugün ikinci ve üçüncü tur okumaları yapılan yasa tasarısının oylamasında, hiçbir milletvekili çekimser veya aleyhte oy kullanmazken 16 milletvekili lehte oy kullandı.

Yasalaşan tasarıya göre, Hamas'la özdeşleşen, sempati duyan veya hareketi savunmak amacıyla 7 Ekim 2023'teki saldırıyı inkar eden yayınlar yapanlar 5 yıla varan hapis cezasıyla yargılanabilecek.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlemişti.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.