Başbakan Netanyahu'nun BM Genel Kurulu için ABD'ye gitmeden önce Güvenlik Kabinesini toplayacağı bildirildi

İsrail ordusu, bugün Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında Hizbullah'a ait olduğunu duyurduğu 280 hedefi vurduğunu açıkladı.

İsrail, Hizbullah ile çatışmaların başladığı 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a yönelik "şiddetli, en geniş ve en yoğun" saldırısının üçüncü gününde ülkenin güney, doğu ve orta kesimlerine saldırılarına devam etti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının Lübnan'da Hizbullah'a ait 280 hedefi vurduğunu duyurdu.

İsrail ordusu, savaş uçaklarının Hizbullah’ın bu sabah Safed ve Nehariya kentlerine saldırılarında kullandığı roket fırlatma rampaları ve silah depolama tesisleri olduğu iddia edilen yerlerin yanı sıra hareketin altyapısının hedef alındığını belirtti. İsrail savaş uçaklarının Hizbullah'a saldırılarını devam ettireceği belirtildi.

- Netanyahu, ABD seyahati öncesi Güvenlik Kabinesini topluyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu için ABD’ye hareket etmeden önce bu akşam Güvenlik Kabinesini toplayacağı bildirildi.

The Times of Israel’e konuşan İsrailli yetkiliye göre, BM Genel Kurulu için New York’a bu gece veya yarın sabah hareket edecek Netanyahu’nun bu akşam Güvenlik Kabinesini toplayacağı ifade edildi.

⁠- İsrail saldırılarında Lübnan'da 581 kişi öldü

İsrail ordusu, 23 Eylül Pazartesi gününden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail’in pazartesi günü itibarıyla ülkeye yönelik artan hava saldırılarında 581 kişi öldü.

Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, İsrail’in saldırıları nedeniyle ülke içerisinde yerinden edilenlerin sayısının 500 bine yaklaştığını ifade etti.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası sürüyor.