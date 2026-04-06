Guardian’ın haberine göre İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran’ın petrokimya üretiminin yarısını karşılayan tesise ‘güçlü bir saldırı’ düzenlendiğini söyledi.

İran da saldırıyı doğruladı. Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, bir dizi petrokimya tesisinin zarar gördüğünü ve hasarın boyutunun incelendiğini aktardı.

İran devletine ait Ulusal Petrokimya Sanayi Şirketi, saldırı sonrasında çıkan yangının kontrol edildiğini, can kaybı olmadığını açıkladı.

İran ile Katar arasında paylaşılan Basra Körfezi’ndeki Güney Pars doğalgaz sahası, dünyanın en büyük doğalgaz sahalarından biri kabul ediliyor. Saha, her iki ülkenin enerji ekonomisi açısından kritik önemde.

İsrail, 18 Mart’ta da Güney Pars doğalgaz sahasını vurmuş, saldırı uluslararası çapta tepki çekmişti.

İran ise bu saldırıya İsrail’in kuzeyindeki Hayfa rafinerisi ve bölgedeki ABD’yle ortak petrol tesislerini vurarak karşılık vermişti.