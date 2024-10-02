İran'ın "hipersonik füze" kullandığı iddiasını reddeden İsrail "savaş kabiliyetlerinin gerilemediğini" savundu

İsrail ordusu, İran'ın balistik füze saldırısında hava üslerinin zarar gördüğünü açıklarken "bunun savaş kabiliyetini geriletmediğini" ileri sürdü.

İsrail ordu radyosunun haberine göre, İsrail ordusu, İran'ın balistik füze saldırısında hava üslerinin zarar gördüğünü duyurdu.

Hangi üssün ne ölçüde zarar gördüğüne ilişkin detay verilmeyen haberde, "operasyonel faaliyetleri etkilemeyecek bazı idari, bakım-onarım yapılarının hasar aldığı" aktarıldı.

İsrail ordusu "hava kuvvetlerinin ve hava savunma sistemlerinin savaş kabiliyetlerinin gerilemediğini" savunarak İran'ın saldırıda "hipersonik" füze kullandığı açıklamasının doğru olmadığını ileri sürdü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e onlarca balistik füzeyle saldırı başlattığını duyurmuştu.

Füzelerin fırlatılmasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde sirenler çalmıştı.