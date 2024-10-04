İsrail ordusu, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin ziyareti devam ederken Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'ne hava saldırısı düzenledi.

Bölgedeki kaynakların aktardığına göre, İsrail ordusu, Dahiye Mahallesi'nde bir binayı hedef aldı.

Bombardımanın ardından Dahiye'den dumanlar yükselirken saldırıya ilişkin hem Lübnan hem de İsrail makamlarından bir açıklama gelmedi.

Beyrut'a düzenlenen İsrail hava saldırısı İran Dışişleri Bakanı Erakçi'nin ziyareti sürerken geldi.

Temaslarda bulunmak için bu sabah Beyrut'a gelen Erakçi, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile görüşmüştü.

İsrail, Hizbullah'ın kalesi olarak nitelenen Beyrut'un Dahiye Mahallesi'ne son günlerde sık sık hava saldırıları düzenliyor.