Lübnan-İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana süren çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 55'e yükseldi

Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail ile çatışan Hizbullah, 3 mensubunun daha öldüğünü duyurdu.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail ordusu ile yaşanan çatışmalar hakkında açıklama yayımladı.

Açıklamada, 3 Hizbullah mensubunun "Kudüs uğruna şehit olduğu" ifade edildi.

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Lübnan-İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana süren çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 55'e yükseldi.