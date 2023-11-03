Lübnan-İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana süren çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 55'e yükseldi
Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail ile çatışan Hizbullah, 3 mensubunun daha öldüğünü duyurdu.
Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail ordusu ile yaşanan çatışmalar hakkında açıklama yayımladı.
Açıklamada, 3 Hizbullah mensubunun "Kudüs uğruna şehit olduğu" ifade edildi.
Lübnan-İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana süren çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 55'e yükseldi.