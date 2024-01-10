İsrail ordusu, Hizbullah'ın güney Lübnan'daki insansız hava aracı (İHA) şefi Ali Hüseyin Berci'nin öldürüldüğü saldırıyı üstlendi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri tarafından düzenlenen saldırıda Berci'nin öldürüldüğü bildirildi.

Berci'nin insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) aracılığıyla "İsrail'e karşı çok sayıda saldırıyı yönettiği" belirtildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail ordusunun Kuzey Komutanlığının bugün "Berci'nin organize ettiği bir saldırıyla hedef alındığı" kaydedildi.

Hizbullah Hareketi, yaptığı açıklamada Ali Hüseyin Berci’nin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Times of Israel gazetesi ise Hizbullah'ın komutanlarından Berci'nin içinde bulunduğu aracın Hirbet es-Slim beldesinde hedef alındığını yazmıştı.

İsrail, 2 Ocak'ta Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'yi Beyrut'ta ve dün Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Visam Hüseyin Tavil'i de suikastle öldürmüştü.