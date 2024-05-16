Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Suudi Arabistan'ın hac vizesi dışındaki vizelerle "kural dışı" hac ibadetini yapmaya çalışanlara 85 bin Türk lirasına denk gelen 10 bin riyal para cezası uygulayacağını bildirdi.

Bircan, AA muhabirine, Suudi Arabistan makamlarının Müslüman ülkelerin her birine binde bir oranında hac kotası verdiğini, bu rakamın Türkiye için 85 bin civarına tekabül ettiğini söyledi.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığının yayınladığı genelgeyle seyahat ve ticari vizelerle hac ibadetinin yapılamayacağını duyurduğunu hatırlatan Bircan, "Ancak buna rağmen bazı kişiler, vatandaşlarımızın saf ve iyi niyetlerini istismar ederek onları hacca götüreceklerini Arafat'a çıkaracaklarını vadetmektedir. Bilinmelidir ki hac mevsimi dışında Mekke'ye seyahat veya işçi vizesiyle de gidilebilir. Ancak hac ibadeti için bu tür vizelerin kullanılamayacağına dikkat edilmelidir." diye konuştu.

- "Yasa dışı yollarla hac yapmaya çalışanlarla ilgili her türlü tedbiri alacağız"

Diyanet İşleri Başkanlığının hac organizasyonundaki görevlerinden birinin hacıların güvenliğiyle ilgili tedbirler almak olduğunun altını çizen Bircan, şöyle devam etti:

"Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, bu sene hac zamanında hac vizesi dışındaki vizelerle kutsal topraklara girenlerin ülkeden derhal çıkaracaklarını ve cezalandırılacaklarını belirtti. Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı da hac vizesi dışında turist, işçi, umre, ticari gibi değişik vizelerle kural dışı hac ibadeti yapmak isteyenlere 10 bin riyal para cezası uygulanacağını bildirdi. Bu çerçevede Türkiye olarak, Suudi makamlarıyla işbirliği içinde olacak ve yasa dışı yollarla hac yapmaya çalışanlarla ilgili her türlü tedbiri alacağız. Bu sebeple istenmeyen manzaraların olmaması, kendimizin ve devletimizin itibarını zedelememek için yanlış yollara tevessül edilmemelidir."