İngiltere'nin Gölge Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail'in Gazze'de "yıkıcı taktikler" kullandığını belirterek, sürdürülebilir ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.

Avam Kamarası'nda konuşan Lammy, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'deki insani duruma dikkati çekti.

"İnsani barış anlaşması"nın sağlanması gerektiğine vurgu yapan Lammy, Gazze'de milyonlarca kişinin yerinden edildiğini ve aç kaldığını söyledi.

Lammy, "İsrail yıkıcı taktikler kullanmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Gölge Dışişleri Bakanı Lammy, bölgedeki çatışmaların sona ermesinin önemine işaret ederek, "Kısa bir duraklama olarak değil, masumların öldürülmesini durduracak ilk adım olarak insani ateşkese ihtiyacımız var." diye konuştu.

Olası bir kıtlık durumuna karşı insani yardım talebinde bulunan Lammy, "Sürdürülebilir ateşkesin oluşturulması için hükümeti elinden gelen her şeyi yapmaya davet ediyorum." dedi.