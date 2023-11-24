İsrail güçleri Gazze'de insani aranın devreye girmesinden önce hastanenin elektrik jeneratörleri, röntgen makineleri ve oksijen pompaları dahil olmak üzere tıbbi ekipmanlarının bulunduğu bölümleri havaya uçurdu

İsrail güçleri Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesi'ni işgal ettikten 10 gün sonra hastanenin bazı bölümlerini yıkarak çekildi.

Görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze'de insani aranın devreye girmesinden önce Şifa Hastanesi'nin bazı bölümlerini ve binalarını bombaladı.

Hastanenin elektrik jeneratörleri, röntgen makineleri ve oksijen pompaları dahil olmak üzere tıbbi ekipmanlarının bulunduğu bölümleri havaya uçuruldu. İsrail güçleri, gerçekleştirdikleri yıkımın ardından hastaneden çekildi.

Yerel kaynaklara göre, Şifa Hastanesi'nde halen vücutlarındaki ciddi ve kritik kırıklar sebebiyle hareket ettirilemeyen ve nakil için özel ambulanslara ihtiyaç duyan yaklaşık 180 hasta ve 7 sağlık personeli bulunuyor.

Sağlık durumlarının ciddiyeti nedeniyle yaralı ve hastalardan 19'u hayatını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

Hastanede kalan hasta, yaralı ve sağlık çalışanlarının yiyecek ve içecek su sıkıntısı çektiği ve hastaneden çıkarılmayı beklediği belirtiliyor.

İsrail ordusu, birkaç gün boyunca kuşatma altında tuttuğu Şifa Kompleksi'ne 14 Kasım'da baskın düzenlemişti. Bu sırada hastane çevresinde Filistinli direniş gruplarıyla çatışmalar yaşanmıştı.

- İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 231 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe girdi. Uzlaşıya göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.