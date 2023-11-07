Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınanların sayısı 2 bin 215'e yükseldi

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 65 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyetinden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 65 Filistinlinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınanların sayısının 2 bin 215'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, gözaltına alınanlar arasında bir kadın ile gazetecilerin de olduğu aktarıldı.