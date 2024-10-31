İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde hizmet veren tek hastane olan Kemal Advan Hastanesinde, bölgede eksikliği yaşanan ilaç ve tıbbi malzemelerin bulunduğu katı vurduğu bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Kemal Advan Hastanesini hedef alan saldırıları kınandı.

İsrail ordusunun kısa bir süre önce hastanenin 3. katını vurduğu belirtilen açıklamada, hedef alınan katta Gazze'nin kuzeyinde eksikliği yaşanan ilaç ve tıbbi malzemelerin bulunduğuna ve büyük hasarın meydana geldiği kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası topluma ve kuruluşlara Gazze'deki hastanelerin ve sağlık personelini İsrail saldırılarından koruma çağrısı yinelendi.

Filistinli yetkililer, İsrail ordusunun 27 gündür sıkı kuşatma uyguladığı Gazze'nin kuzeyinde kısıtlı imkanlara rağmen hizmet veren tek hastanenin Kemal Advan olduğunu belirtmişti.

Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarıyla İsrail ordusu, 34 hastane ile 80 sağlık merkezini hizmet dışı bıraktı, 162 sağlık kuruluşu ve 134 ambulansı hedef aldı.

İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 1047 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

- İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

"Generallerin planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılarak gıda, ilaç yakıt ve su girişine izin verilmemesini öngörüyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742’si kadın olmak üzere 43 bin 163 Filistinli öldü, 101 bin 510 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.