Nur Şems Kampı Halk Komitesi Başkanı Nihad Çavuş: "İsrail ordusuna ait askeri buldozerler, kampta bulunan BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) merkezini yıktı. 200 metrekarelik bir alanın üzerine kurulu olan merkez, bölge sakinlerinin işlerinin ve ihtiyaçlarının görüldüğü yerdi"

İsrail ordusu, İsrail Meclisinin faaliyetlerini durdurma kararı aldığı Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) işgal altındaki Batı Şeria'daki binasını tamamen yıktı.

Nur Şems Kampı Halk Komitesi Başkanı Nihad Çavuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun kamptaki baskınını sürdürdüğünü söyledi.

Çavuş, "İsrail ordusuna ait askeri buldozerler, kampta bulunan BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) merkezini yıktı. 200 metrekarelik bir alanın üzerine kurulu olan merkez, bölge sakinlerinin işlerinin ve ihtiyaçlarının görüldüğü yerdi." dedi.

İsrail'in UNRWA merkezine daha önce de saldırdığını belirten Çavuş, "UNRWA merkezi İsrail'in önceki saldırılarında kısmen yıkılmıştı, bugün işgalci İsrail ordusu merkezi tamamen yıktı." ifadesini kullandı.

Çavuş, merkezin içinde Nur Şems kampının yönetimi ve sağlık hizmetlerini kapsayan bölümlerin olduğunu hatırlatarak, merkezin artık kullanılamaz halde olduğunu belirtti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Nur Şems kampında UNRWA'ya ait 1536 çocuğun eğitim aldığı 2 okul ve çeşitli alanlarda hizmet veren bir sağlık merkezi de bulunuyor.

İsrail Meclisi, UNRWA'nın işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını kabul etmişti.

- Milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA, İsrail'in hedefinde

İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasıyla eş zamanlı şekilde UNRWA'ya karşı karalama kampanyasına başlamış, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla Ajansın kapatılması gerektiğini savunmuştu.

Tel Aviv yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs'ün yanı sıra Lübnan ve Ürdün'de Filistinli mültecilere destek olan, sağlık, eğitim, sosyal hizmetler alanlarında çoğu Filistinli 30 bin çalışanı bulunan Ajansın kapatılması ve itibarsızlaştırılması için kampanya yürütmeyi sürdürüyor.