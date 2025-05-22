İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İsrail'in Washington Büyükelçiliğinde çalışan 2 kişinin öldüğü saldırı nedeniyle Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Gazze'deki saldırıların durdurulması için ihtarda bulunan ülkeleri suçladı.

Saar, İsrail'in Washington Büyükelçiliğinde çalışan 2 kişinin öldüğü saldırı nedeniyle düzenlediği basın toplantısında, dünyada "Yahudi karşıtlığının (antisemitizm)" yükseldiğini iddia etti.

Batı ülkelerinin çoğunluğu çocuk ve kadın 53 binden fazla Filistinlinin ölümüne neden olan Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması çağrısını "antisemitik ve İsrail karşıtı kışkırtma" olarak niteleyen Saar, saldırının bunun sonucu olduğu iddiasında bulundu.

Saar, başta Avrupa olmak üzere birçok ülkenin ve uluslararası kuruluşun liderleri ve yetkililerini, insanları İsrail'e karşı kışkırtmakla suçladı ve ülke liderlerini İsrail'in Gazze'de insani felakete yol açan saldırılarına destek vermeye çağırdı.

Gazetecilerin "Dünya liderleri için sürekli kışkırtmayı durdurun diyorsunuz. Ancak İsrail, özellikle de Başbakan (Binyamin Netanyahu) dünkü basın toplantısından sonra, daha fazla yıkım, daha fazla ölüm önerdi. Buna ne diyorsunuz?" şeklindeki ısrarlı sorularına cevap vermekten kaçınan Saar, saldırının tek sebebinin "antisemitizmin yükselmesi" olduğunu savundu.

Saar, öldürülen iki kişiden birinin siyasi departmanda araştırma görevlisi, diğerinin ise İsrail'e ziyaretler düzenlemekten sorumlu olduğunu öne sürdü.

- İsrail'in Washington Büyükelçiliğinde çalışan 2 kişiye saldırı düzenlenmişti

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen silahlı saldırıda İsrail'in Washington Büyükelçiliğinde çalışan 2 kişinin öldüğü bildirilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, silahlı saldırı hakkında "nefret ve radikalizmin ABD'de yeri olmadığını" ifade ederek, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilemişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da X hesabından, silahlı saldırıyı kınayarak "Dualarımız (hayatını kaybedenlerin) sevdikleriyle birlikte." ifadesini kullanmıştı.

Basın toplantısında konuşan Washington Metropolitan Polis Şefi Pamela A. Smith de saldırganın 30 yaşındaki Elias Rodriguez olduğunu açıklamıştı.

Rodriguez'in gözaltına alındığını aktaran Smith, şüphelinin gözaltına alındıktan sonra "Özgür Filistin" diye bağırdığını ifade etmişti.