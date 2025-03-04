İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Gazze'de ateşkesin devam etmesi için İsrailli esirlerin bırakılması gerektiğini belirterek ateşkesin birinci aşaması bittiği için Gazze'ye insani yardımları durdurduklarını söyledi.

Saar, bölgesel gelişmeleri değerlendirmek üzere uluslararası medya mensuplarının katıldığı basın toplantısı düzenledi.

İsrail'in Gazze'ye insani yardımları durdurmasını savunan Saar, "Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasının birinci aşaması bu cumartesi tamamlandı. İsrail insani yardımların ulaştırılması dahil yükümlülüklerini son gününe kadar yerine getirdi. İsrail, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un geçici ateşkesi uzatma teklifini kabul etti. Hamas bunu reddetti. İsrail dolayısıyla insani yardımları durdurdu." dedi.

Gazze'ye giden insani yardımların "Hamas için ekonomik yakıt olduğunu" ileri süren Saar, "bunun böyle devam edemeyeceğini" dile getirdi.

Saar, Gazze'ye yeniden saldırıların başlatılması konusunda "Bunu istediğimizde yapacağız." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlilerin başka ülkelere zorla sürülmesi planını değerlendiren Saar, bunun görüşmelerini Washington'ın yürüttüğünü kendilerinin bu planı desteklediklerini söyledi.

- "Şam'da bir darbe yaşandı"

Suriye'de azınlıkların haklarının korunması gerektiğini söyleyen Saar, "Şam'da bir darbe yaşandığını, Suriye ile 1974'te imzaladıkları çatışmasızlık anlaşmasının ihlal edildiğini" ileri sürerek "Suriye'deki faaliyetlerinin güvenli, sakin bir sınır korumak için olduğunu" iddia etti.

Suriye'ye yaklaşım konusunda Washington ile "aynı görüşte olup olmadığı" sorulan Saar, "ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmelerinde Suriye konusunu ele aldıklarını, burada olumlu gelişmeler görmek istediklerini" belirtti.

Saar, Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda İsrail lehine oy kullanmadığını ancak kendilerinin Ukrayna'yı destekler tavır takındıklarını aktararak "Bizler onları destekledik onlar bizi desteklemedi, en iyi senaryoda bize karşı kararlarda çekimser oy kullandılar." ifadesini kullandı.

-"Mısır ile ilişkiler önemli"

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Mısır ordusunun Sina Yarımadası'nda askeri güçlerini hazırladığı yönündeki açıklamalarını değerlendiren Saar, "Mısırlılarla görüşeceklerini, bu konuyu basının önünde değil kendileriyle halledeceklerini, Mısır ile ilişkilerin önemli olduğunu" belirtti.

Saar, ateşkesin birinci aşamasının tamamlandığını, ikinci aşamanın devreye girmediğini, birinci aşamayı uzatıp bunu müzakere edebileceklerini belirterek "Gazze'nin tamamen silahtan arındırılması ve buradaki İsrailli esirlerin serbest bırakılması şartlarının yerine getirilmesi durumunda ikinci aşamaya geçeceklerini" kaydetti.

İsrail'in Gazze'ye yardımları kesmesinin uluslararası yargıda durumunu kötüleştireceği görüşünü değerlendiren Saar, uluslararası yargının "İsrail aleyhine çalıştığını ve yetkisini kötüye kullandığını" ileri sürdü.

-Trump'ın Filistinlileri Gazze'den sürme planına "yapıcı, ahlaklı, insani ve iyi bir seçenek" yorumu

AA muhabirinin Trump'ın Filistinlileri Gazze'den sürme planının uygulanmasına ilişkin İsrail'in uluslararası alanda nasıl bir tepkiyle karşılaştığı sorusunu yanıtlayan Saar, şu ifadeleri kullandı:

"Bu pozitif, orijinal, yeni bir fikir. Bu şu prensiplere dayanıyor: Göçmenin özgür iradesi, dünyada herkese verilen özgür seçim iradesi Filistinlilere verilmeli. İnsanlar Filistinlilerin de insan olduğunu anlamalı.

Onlar da dünyadaki herkesin sahip olduğu özgür seçim hakkına sahip olmalı. İkinci, Filistinlileri kabul edecek ülkeler buna hazırlanmalı. Eğer bu iki prensip sağlanırsa, bu plan yapıcı, ahlaklı, insani ve iyi bir seçenek."

Saar, ayrıca Gazze'deki Filistinlilerin İsrail'e nakledilmesine ilişkin bir niyetlerinin bulunmadığını söyledi.