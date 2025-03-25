İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Kalkilya kentine düzenlediği baskın sırasında açtığı ateş sonucu bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin devlet televizyonunun haberine göre, İsrail askerleri, Kalkilya'ya baskın düzenledi.

İsrail askerleri, Filistinli genç Bera Miskavi'nin bulunduğu evi kuşatarak yoğun şeklide ateş açtı. Açılan ateş sonucu Miskavi hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları, saldırı sonucu evin yerle bir olduğunu, kan ve yıkıntı içinde kaldığını aktardı.

Baskın sırasında İsrail askerleri 2 Filistinli'yi de gözaltına aldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 938'e yükseldi.